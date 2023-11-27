Экс-чиновницу Рижской думы приговорили к тюремному заключению за получение взятки

Стабине также запрещено занимать должности в органах местного самоуправления и государственной администрации в течение следующих трех лет.

Стабиню обвиняли в получении взятки в размере 6018 евро, а тогдашнего руководителя отдела протокола квартирного управления Рижской думы Елену Пащенкову ранее приговорили к полутора годам лишения свободы. Данное решение вступило в законную силу.

Как сообщалось, руководитель квартирного управления Рижской думы Ария Стабиня была задержана Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в сентябре 2012 года.

Прокуратура предъявила Стабине обвинение по четырем статьям Уголовного закона о взяточничестве, подделке документов, служебном подлоге и указании недостоверных сведений в декларации о доходах государственного должностного лица.

KNAB в ходе следствия установил, что Стабиня при помощи посредников в течение длительного времени принимала взятки за рассмотрение заявлений и принятие решений по предоставлению бессрочной аренды муниципального жилья. KNAB выявил по крайней мере пять таких эпизодов.

Стабиня была освобождена под подписку о невыезде, но в июне 2013 года исчезла и с тех пор находилась в международном розыске.

Она была задержана в Египте 5 ноября 2018 года. Правоохранительные органы Египта проинформировали латвийские органы о том, что принято решение об экстрадиции Стабини, и сообщили, каким авиарейсом она прибудет в Ригу. Латвийские полицейские арестовали Стабиню в Рижском аэропорту.