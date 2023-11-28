Берлин отверг утверждение Bild о "секретном плане" для Киева

В тот же день в Вашингтоне заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен, комментируя журналистам материал Bild, также отверг утверждение, что Соединенные Штаты подталкивают Украину к переговорам. "Мы всегда говорили, что этот вопрос должна решать Украина", - подчеркнул О'Брайен.

Bild - о "секретном плане" для Украины

На прошлой неделе издание Bild сообщило со ссылкой на один источник, что Берлин и Вашингтон не намерены напрямую убеждать Зеленского в необходимости переговоров, а планируют фактически вынудить президента Украины пойти на это, используя в качестве рычага поставки оружия. По версии издания, союзники намерены снабжать Киев вооружением в тех количествах, которые позволят украинской армии удерживать нынешний фронт, но не освобождать оккупированные Россией территории.

"Зеленский должен прийти к осознанию того, что так продолжаться не может. Без какой-либо просьбы извне. Он должен обратиться к своему народу по собственной воле и объяснить, что необходимо провести переговоры", - объяснил подход источник Bild в правительстве Германии.

По словам собеседника Bild, у Германии и США якобы существует также "план Б", заключающийся в заморозке конфликта на нынешних рубежах. "То, к чему стремятся Берлин и Вашингтон в качестве альтернативы переговорам, - это замороженный конфликт без соглашения между конфликтующими сторонами", - сказал источник издания. По его словам, линия соприкосновения в таком случае "укрепляется и становится новой квазиграницей между Украиной и Россией".