Новая Зеландия отменит пожизненный запрет на курение для молодых людей, чтобы пополнить бюджет

«Мы должны помнить, что изменения в законодательстве по борьбе с курением оказали значительное влияние на государственную казну, лишив ее почти 1 млрд долларов», — сказала Уиллис в интервью новозеландской телекомпании TV3.

В Новой Зеландии курение служит одним из основных факторов предотвратимых смертей. Предыдущее правительство поставило цель снизить количество курильщиков в стране до 5% к 2025 году и в итоге полностью отказаться от курения.

Поэтому эксперты в области здравоохранения подвергли заявление нового правительства об отмене кампании по ограничению курения жесткой критике.

«Предложение, чтобы снижение налогов оплачивалось людьми, которые продолжают курить, просто шокирует», — заявил Pacific Media Network профессор и председатель новозеландского комитета Action for Smokefree 2025 Роберт Биглхоул.

«Большинство медицинских организаций Новой Зеландии потрясены действиями правительства и призывают его пересмотреть свое решение», — заявил в интервью Би-би-си профессор и эксперт по общественному здравоохранению из Университета Отаго Ричард Эдвардс.

Отмену закона должен поддержать парламент Новой Зеландии, где правительство имеет большинство мест.

Прошлый запрет на курение вызвал протест со стороны некоторой части бизнеса Новой Зеландии. Владельцы газетных киосков и магазинов критиковали потерю доходов от продажи сигарет — даже с учетом государственных субсидий.

Некоторые законодатели, включая нового премьер-министра Криса Лаксона, также утверждали, что запрет приведет к появлению черного рынка табака.

Контекст Фото: BBC