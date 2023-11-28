Под Талси мужчина убил собутыльника

В субботу, 25 ноября, около 20:00 в полицию поступила информация от Службы скорой медицинской помощи (NMPD) о том, что на территории Лауциенской волости Талсинского края найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Полиция прибыла на место происшествия, где также был обнаружен предполагаемый нападавший.

Правоохранители задержали мужчину и доставили его в отделение полиции. По предварительной информации, во время совместного употребления алкоголя разгорелся конфликт, в результате которого жертва получила травмы и скончалась. На момент ареста задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, равном примерно двум промилле.

В связи с произошедшим в полиции возбуждено уголовное дело по факту убийства. Суд в качестве меры пресечения поместил задержанного под стражу.

Убийство в Латвии может наказываться пожизненным заключением или лишением свободы на срок от пяти до 20 лет. Полиция продолжает расследование по начатому уголовному делу.