Кариньш участвует во встрече глав МИД НАТО

Во время встречи союзники по НАТО обсудят актуальную ситуацию с безопасностью в регионе и дальнейшие шаги по поддержке Украины.

Важной темой встречи станет также укрепление политики сдерживания и обороноспособности альянса и выполнение новых региональных планов обороны, утвержденных в июле на саммите НАТО в Вильнюсе.

Министры обсудят прогресс во внедрении планов по защите территории альянса с первых минут конфликта. Кроме того, будет обсуждаться более равноценное распределение оборонных расходов между союзниками по НАТО. Латвия входит в 11 стран НАТО, которые вкладывают в оборону 2% от внутреннего валового продукта в соответствии с коллективно принятым союзниками решением.

Также министры обсудят актуальные проблемы безопасности на Ближнем Востоке и в регионе Сахель в Африке, растущее влияние Китая в евроатлантическом пространстве. На отдельной рабочей сессии состоится обсуждение ситуации в регионе Западных Балкан, где за последние месяцы произошло несколько вооруженных обострений.

Во второй день совещания на первую встречу в формате министров иностранных дел соберется совет НАТО-Украина с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Министры обсудят дальнейшие шаги по укреплению политического и практического сотрудничества НАТО и Украины. Планируется, что союзники выразят готовность продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется для ее защиты от агрессора России и содействия на пути к членству Украины в НАТО.

В Брюсселе также предусмотрены двусторонние встречи Кариньша с главами МИД союзников по НАТО.