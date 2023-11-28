Кариньш участвует во встрече глав МИД НАТО

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш 28 и 29 ноября примет участие в заседании министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, сообщили в Министерстве иностранных дел.
Во время встречи союзники по НАТО обсудят актуальную ситуацию с безопасностью в регионе и дальнейшие шаги по поддержке Украины.
Важной темой встречи станет также укрепление политики сдерживания и обороноспособности альянса и выполнение новых региональных планов обороны, утвержденных в июле на саммите НАТО в Вильнюсе.
Министры обсудят прогресс во внедрении планов по защите территории альянса с первых минут конфликта. Кроме того, будет обсуждаться более равноценное распределение оборонных расходов между союзниками по НАТО. Латвия входит в 11 стран НАТО, которые вкладывают в оборону 2% от внутреннего валового продукта в соответствии с коллективно принятым союзниками решением.
Также министры обсудят актуальные проблемы безопасности на Ближнем Востоке и в регионе Сахель в Африке, растущее влияние Китая в евроатлантическом пространстве. На отдельной рабочей сессии состоится обсуждение ситуации в регионе Западных Балкан, где за последние месяцы произошло несколько вооруженных обострений.
Во второй день совещания на первую встречу в формате министров иностранных дел соберется совет НАТО-Украина с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Министры обсудят дальнейшие шаги по укреплению политического и практического сотрудничества НАТО и Украины. Планируется, что союзники выразят готовность продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется для ее защиты от агрессора России и содействия на пути к членству Украины в НАТО.
В Брюсселе также предусмотрены двусторонние встречи Кариньша с главами МИД союзников по НАТО.
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