Снега станет еще больше: синоптики о погоде в ближайшие дни

В середине недели в Латвию придет новый циклон, который принесет продолжительные снегопады в большинстве регионов страны, прогнозируют синоптики.
В среду, 29 ноября, с юго-востока Латвию начнет пересекать обширная зона осадков, снегопад продолжится и в четверг. Толщина снежного покрова на большей части территории страны увеличится на 10-15 см, на юго-западе осадков будет меньше.
В выходные дни ожидается небольшой снег, в прибрежных регионах осадков будет больше.
Погода в ближайшие дни будет преимущественно пасмурной, с прояснениями. Температура воздуха составит от 0 до -10 градусов, местами на побережье - чуть выше нуля.
При прояснениях в темное время суток температура воздуха в некоторых частях страны опустится ниже -10 градусов, могут образоваться туман и иней.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, больше всего снега выпало в Алуксне, где толщина снежного покрова составляет 23 см. На большей части территории страны выпало от 1 до 16 см снега, в Риге - 10 см.
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