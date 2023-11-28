Снега станет еще больше: синоптики о погоде в ближайшие дни

В среду, 29 ноября, с юго-востока Латвию начнет пересекать обширная зона осадков, снегопад продолжится и в четверг. Толщина снежного покрова на большей части территории страны увеличится на 10-15 см, на юго-западе осадков будет меньше.

В выходные дни ожидается небольшой снег, в прибрежных регионах осадков будет больше.

Погода в ближайшие дни будет преимущественно пасмурной, с прояснениями. Температура воздуха составит от 0 до -10 градусов, местами на побережье - чуть выше нуля.

При прояснениях в темное время суток температура воздуха в некоторых частях страны опустится ниже -10 градусов, могут образоваться туман и иней.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, больше всего снега выпало в Алуксне, где толщина снежного покрова составляет 23 см. На большей части территории страны выпало от 1 до 16 см снега, в Риге - 10 см.