Фото, видео ⟩ "Буря века" в России, Украине и Молдове: погибли 13 человек

Шторм на юге России, Украины и Молдовы с сильным ветром, снегопадом и наводнением в понедельник, 27 ноября, унес жизни по меньшей мере 13 человек и оставил без электричества почти два миллиона человек, сообщили власти.
Стихия, названная в российских СМИ "бурей века", бушевала с воскресенья в Республике Дагестан, Краснодарском крае и Ростовской области, а также на оккупированных Россией территориях Украины - Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.
Президент России Владимир Путин следил за новостями о "метеорологических катастрофах" и поручил правительству принять меры по оказанию помощи пострадавшим регионам, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Минэнерго России сообщило, что от перебоев в подаче электроэнергии пострадали 1,9 миллиона человек.
В Украине без электричества остались почти 1500 городов и сел, а в некоторых местах выпало до 25 сантиметров снега. "К сожалению, есть летальные исходы. Наибольшее количество жертв в Одесской области - пять человек", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Видео: Шторм на побережье Черного моря
В прибрежных районах Черного моря наблюдались высокие волны, а скорость ветра местами превышала 140 километров в час (39 метров в секунду).
Двое погибших были обнаружены в Краснодарском крае, а государственные СМИ сообщили, что в Керченском проливе между областью и Крымом погиб моряк. На южном берегу Крыма также погиб мужчина, вышедший посмотреть на волны, сообщил советник назначенного РФ "губернатора" Крыма Сергея Аксенова.
В Краснодарском крае от поваленных ураганом деревьев пострадали несколько человек, а в Витязеве недалеко от курортного города Анапа село на мель грузовое судно Blue Shark с флагом Белиза. Каспийский трубопроводный консорциум из-за неблагоприятных погодных условий приостановил погрузку нефти на танкеры.
Галерея: Шторм в Украине, России и Молдове
Прибрежная трасса оккупированного Россией Крыма, соединяющая Евпаторию и Симферополь, из-за наводнения была частично закрыта. Паромное сообщение из Севастополя было приостановлено. Во время шторма в севастопольской акватории погибло около 500 морских животных.
Тела двух человек были обнаружены в закопанном в сугробе автомобиле в селе Кошкалия на юго-востоке Молдовы. 48-летний мужчина был найден мертвым в селе Круглика на востоке страны. Ураган унес жизнь еще одного человека в городе Григориополе в самопровозглашенной Приднестровской республике.
В Украине от непогоды больше всего пострадали Одесская и Николаевская области на юге, а также Киевская и Днепропетровская области в центре страны. В Одессе власти оказали помощь 1624 пострадавшим в метели.
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