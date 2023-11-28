Фото, видео ⟩ "Буря века" в России, Украине и Молдове: погибли 13 человек

В Краснодарском крае от поваленных ураганом деревьев пострадали несколько человек, а в Витязеве недалеко от курортного города Анапа село на мель грузовое судно Blue Shark с флагом Белиза. Каспийский трубопроводный консорциум из-за неблагоприятных погодных условий приостановил погрузку нефти на танкеры.

Галерея: Шторм в Украине, России и Молдове

Прибрежная трасса оккупированного Россией Крыма, соединяющая Евпаторию и Симферополь, из-за наводнения была частично закрыта. Паромное сообщение из Севастополя было приостановлено. Во время шторма в севастопольской акватории погибло около 500 морских животных.

Тела двух человек были обнаружены в закопанном в сугробе автомобиле в селе Кошкалия на юго-востоке Молдовы. 48-летний мужчина был найден мертвым в селе Круглика на востоке страны. Ураган унес жизнь еще одного человека в городе Григориополе в самопровозглашенной Приднестровской республике.

В Украине от непогоды больше всего пострадали Одесская и Николаевская области на юге, а также Киевская и Днепропетровская области в центре страны. В Одессе власти оказали помощь 1624 пострадавшим в метели.