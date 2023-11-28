Страны Балтии вошли в четвертую десятку стран по Индексу человеческого развития

Если анализировать различия показателей индекса и его параметров среди стран Балтии, можно заметить, что при почти одинаковой отправной точке в 1990 году сегодня различия более заметны, хотя результаты ближе, чем 10 или 20 лет назад. Однако экономист SEB Bank Дайнис Гашпуйтис считает, что отправная точка в 1990-х годах накануне распада СССР имеет только кажущееся сходство.

По сути, ИЧР представляет собой обобщение достижений по основным параметрам развития населения: продолжительность жизни, здоровье, возможности образования и достойный уровень жизни, однако индекс охватывает лишь часть показателей развития и не отражает, например, уровень неравенства, бедности, безопасности и др. В целом, если посмотреть через призму этого индекса, можно ясно увидеть момент рывка Эстонии (середина 1990-х годов), кризисные моменты в Латвии и т. д.

"Скопировать деятельное развитое общество сложно, если вообще возможно, поскольку оно неизбежно вырабатывает свою собственную модель. И многие страны это демонстрируют, поскольку только относительно небольшое число стран сумело перейти на более высокий уровень развития", - говорит Гашпуйтис. Он считает, что стремление достичь уровня развития Эстонии - хороший ориентир, но он отнюдь не гарантирует такого же результата.