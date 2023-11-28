В воскресенье зажгут главные елки Риги! В столице пройдут рождественские мероприятия

В мероприятии на Ратушной площади примут участие певица Иева Сутугова, Атис Иевиньш и вокальная группа Fortūna. Во время мероприятия можно будет проследить путь рождественской елки из Гауйского лесничества на Ратушную площадь, а также узнать о концертах, постановках и выставках, которые пройдут у культурных центрах столицы в преддверии Рождества.

В конце мероприятия запланирован бал - танцы и игры в сопровождении диджея Маркуса Ривы. Мероприятие проведет Каспар Озолиньш.

На мероприятии зажжения рождественской елки на Домской площади выступят хор Latvija под управлением Мариса Сирмайса и детский ансамбль Knīpas un Knauķi. До этого в 15:00 пройдет ежегодный забег Santa’s Fun Run and walk по улицам Старой Риги.

В 17:00 будет зажжена елка в парке дворца культуры "Зиемельблазма".

Продолжая традицию, уже четвертый год подряд самоуправление установит елки в микрорайонах, а об их украшении позаботятся сами жители. В этом году такие елки украсят 19 районов столицы.