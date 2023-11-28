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За неявку на заседание Сейма из зарплаты Шлесерса вычтут 20%

rus.tvnet.lv/LETA
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Оппозиционный депутат Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте")
Оппозиционный депутат Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте") Фото: Evija Trifanova/LETA

Из месячной зарплаты оппозиционного депутата Айнара Шлесерса ("Латвия на первом месте") за неоправданный пропуск заседания парламента будет вычтено 20%, свидетельствует проект постановления президиума Сейма.

Регламент Сейма предусматривает, что за непосещение заседания без уважительной причины депутату назначается наказание в размере 20% от месячной зарплаты за каждое заседание.

Неоправданным признан пропуск Шлесерсом заседания парламента 5 октября.

Как Шлесерс пояснил агентству LЕТА, он проинформировал президиум о том, что не будет присутствовать на заседании в конкретный день, но не написал заявление о пропуске, а позже сделать это уже не мог.

Как свидетельствует предоставленная Сеймом информация, в сентябре и октябре этого года Шлесерс получил за работу в Сейме 4491,63 евро в месяц.

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