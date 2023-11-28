Все больше крупных компаний покидает платформу Маска Х

Как сообщает CNN, такие известные бренды как Disney, Paramount, Lionsgate, Sony Pictures, Universal, Warner Bros. Discovery и другие "молчат" на платорме Х уже более 10 дней. Это является протестом против антисемитских высказываний миллиардера Маска, за которые он до сих пор не извинился.

Связанные со средой соцсетей люди указывают, что все больше крупных предприятий предпочитают больше не публиковать контент на платформе Х, прикрываясь различными причинами, в том числе и репутацией бренда.

У многих крупнейших брендов несколько миллионов подписчиков, и ранее они делали несколько постов в день. Однако теперь наблюдается, что эти бренды активно действуют на принадлежащей Meta платформе Threads.

Представители Х уклончиво говорят об уходе больших брендов с платформы, однако отрицают, что "происходящее создает какую-либо тревогу в компании". Здесь нужно принять во внимание факт, что после ухода крупных брендов с платформы, у Х снижаются и доходы от рекламы, и они уже снизились с тех пор, как Маск стал владельцем бренда.

В "эру Маска" Twitter пережил значительные перемены, Маск планирует изменения и в ближайшем будущем. Самая большая критика сосредоточена на том факте, что "абсолютистская политика высказываний" Маска значительно увеличила разжигание ненависти на платформе, с чем не ведется борьба.

Все больше компаний и должностных лиц принимают решение об уходе с платформы Маска в другие социальные сети.

"Каждый день все больше менеджеров соцсетей брендов осознает, что Twitter умер, а Х - помойка. Некогда единая цифровая городская площадь теперь превратилась в разрозненную массу на нескольких других площадках, а интересные обсуждения сменились оскорбительными и ненавистническими постами", - указал представитель Platformer Кейси Ньютон.