Как ХАМАС готовился к нападению на Израиль 7 октября

Роль этих группировок в нападении стала объектом пристального внимания. На ХАМАС оказывается давление, чтобы найти десятки женщин и детей, которые, как считается, были захвачены и вывезены в качестве пленников из Израиля в Газу другими группировками 7 октября.

Три группировки — «Исламский джихад», «Бригады моджахедов» и «Бригады Аль-Насера Салах аль-Дина» — утверждают, что в тот день вместе с ХАМАС они захватили израильских заложников.

Усилия по продлению временного перемирия в Газе, как считается, зависят от того, найдет ли ХАМАС этих заложников.

Фото: BBC

Хотя эти группы представляют довольно широкий спектр идеологий — от жестких исламистов до относительно светских, — всех их объединяет готовность применить насилие против Израиля.

В заявлениях ХАМАС неоднократно подчеркивалась тема единства между разрозненными вооруженными группировками Газы. ХАМАС утверждает, что был равноправным партнером в совместных учениях, но при этом продолжал играть ведущую роль в разработке планов нападения на Израиль.

На кадрах первых учений видно, как командиры в масках в бункере, судя по всему, проводят учения, и начинаются они с ракетного обстрела.

Затем хорошо вооруженные бойцы обгоняют макет танка с израильским флагом, задерживают одного из членов экипажа и уводят его в плен, а также совершают налет на здания.