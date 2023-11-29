Украина заявила об отравлении жены начальника ГУР Марианны Будановой. Что известно

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) подтвердило сообщения украинских СМИ об отравлении жены руководителя этой спецслужбы Кирилла Буданова.
Представитель ГУР Андрей Юсов сказал Украинской службе Би-би-си, что Марианна Буданова была отравлена тяжелыми металлами и сейчас проходит уже завершающийся курс лечения.
Юсов также сообщил, что легкие симптомы отравления имеют несколько сотрудников ГУР, число которых он не уточнил.
«Поскольку жена Буданова невысокая и весит немного, отравление проявилось у нее быстрее. А так оно подтвердилось еще у нескольких сотрудников, но они крупные, и ничего поначалу не заметили, но сейчас тоже лечатся», — сообщили ранее Би-би-си осведомленные источники в украинском силовом блоке.
Состояние Марианны Будановой тяжелее, чем у сотрудников разведки — сейчас она находится в больнице.
По данным украинского издания «Бабель», ее курс лечения завершается. «Далее — контроль врачей», — сообщил ранее изданию источник в ГУР, также подтвердивший, что Марианну лечат с подозрением на отравление тяжелыми металлами.
Как утверждают в СМИ анонимные источники, яд, скорее всего, был подложен Будановой в еду.
«Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», — отметил представитель ГУР в комментарии «Бабелю».
Издание «РБК-Украина» также пишет, что жену Кирилла Буданова госпитализировали и диагностировали поражение тяжелыми металлами. Как добавляет это СМИ, неизвестно, было ли это «разовое отравление» или «отравляли некоторое время порционно».
Юсов в интервью Би-би-си пообещал, что подробности, скорее всего, будут известны уже к концу недели.
С прицелом на Кирилла Буданова?
Кто именно был целью отравителей — сотрудники ГУР, жена Буданова или сам руководитель разведки — неизвестно.
Источник Украинской службы Би-би-си в правоохранительных органах Украины сообщил, что уголовное дело пока не заводилось, но не исключено, что официальное расследование начнется в ближайшее время.
Как писала газета Washington Post со слов близкого окружения Буданова, он пережил не менее 10 покушений на его жизнь.
В 2019 году под его машину заложили бомбу, но она сдетонировала раньше времени.
В интервью одному из американских СМИ Буданов рассказал, что эта «метка смерти» заставила его быть очень осторожным, но он по-прежнему отвечает за весьма рискованные операции.
Буданов говорит, что практически живет в офисе и редко бывает на людях.
«В его кабинете круглосуточно звучит классическая музыка — возможно, это защита от любых попыток прослушки того, что говорят внутри», — предполагает американское издание.
Об одном из покушений на своего мужа Марианна Буданова рассказывала в интервью изданию Elle в октябре 2022 года.
«Кирилл Алексеевич находился на совещании буквально за стеной от меня, а я зашла в одну из комнат почитать некоторые документы. Сняла ботинки и прилегла на диван напротив окна. И через несколько минут я слышу звук, который не спутаешь ни с чем, — звук прилета ракеты», — рассказывала женщина.
«В этот момент я подбежала к двери, а Кирилл Алексеевич бежал мне навстречу. В этот день мы потеряли одного из наших товарищей».
Марианна Буданова не работает в ГУР, но с начала полномасштабного вторжения проживает вместе с мужем в его кабинете.
С июня 2021 года Буданова работает советницей мэра Киева Виталия Кличко.
Буданов говорил в интервью изданию War Zone, что Буданова — «профессор в нашей национальной полицейской академии» и «преподает юридическую психологию».
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.