Украина заявила об отравлении жены начальника ГУР Марианны Будановой. Что известно

Издание «РБК-Украина» также пишет, что жену Кирилла Буданова госпитализировали и диагностировали поражение тяжелыми металлами. Как добавляет это СМИ, неизвестно, было ли это «разовое отравление» или «отравляли некоторое время порционно».

Юсов в интервью Би-би-си пообещал, что подробности, скорее всего, будут известны уже к концу недели.

С прицелом на Кирилла Буданова?

Кто именно был целью отравителей — сотрудники ГУР, жена Буданова или сам руководитель разведки — неизвестно.

Кирилл Буданов Фото: Getty Images

Источник Украинской службы Би-би-си в правоохранительных органах Украины сообщил, что уголовное дело пока не заводилось, но не исключено, что официальное расследование начнется в ближайшее время.

Как писала газета Washington Post со слов близкого окружения Буданова, он пережил не менее 10 покушений на его жизнь.

В 2019 году под его машину заложили бомбу, но она сдетонировала раньше времени.

В интервью одному из американских СМИ Буданов рассказал, что эта «метка смерти» заставила его быть очень осторожным, но он по-прежнему отвечает за весьма рискованные операции.

Буданов говорит, что практически живет в офисе и редко бывает на людях.

«В его кабинете круглосуточно звучит классическая музыка — возможно, это защита от любых попыток прослушки того, что говорят внутри», — предполагает американское издание.

Об одном из покушений на своего мужа Марианна Буданова рассказывала в интервью изданию Elle в октябре 2022 года.

«Кирилл Алексеевич находился на совещании буквально за стеной от меня, а я зашла в одну из комнат почитать некоторые документы. Сняла ботинки и прилегла на диван напротив окна. И через несколько минут я слышу звук, который не спутаешь ни с чем, — звук прилета ракеты», — рассказывала женщина.

«В этот момент я подбежала к двери, а Кирилл Алексеевич бежал мне навстречу. В этот день мы потеряли одного из наших товарищей».

Марианна Буданова не работает в ГУР, но с начала полномасштабного вторжения проживает вместе с мужем в его кабинете.

С июня 2021 года Буданова работает советницей мэра Киева Виталия Кличко.

Буданов говорил в интервью изданию War Zone, что Буданова — «профессор в нашей национальной полицейской академии» и «преподает юридическую психологию».

Контекст Фото: BBC