В Латвии отменили крупную IT-конференцию: несколько женщин-спикеров оказались фейками

Эдуард Сизов, организатор мероприятия, подтвердил отмену. "Похоже, кто-то действительно хотел намеренно испортить конференцию", - прокомментировал он.

В соцсети Х Сизов сообщил, что забыл удалить один фейковый профиль из списка спикеров и это совпало с тем моментом, когда двое из трех спикеров, ранее согласившихся участвовать в конференции, по разным причинам отказались от своего участия

В минувшие выходные на фейковые профили спикеров обратил внимание автор технологического издания The Pragmatic Engineer Гергели Орош, который сообщил в социальных сетях, что обнаружил в списке спикеров фейковые профили женщин и сообщил об этом участникам.

Он также подчеркнул, что женщины, которые ранее снялись с конференции или отказались от участия, также не были удалены с сайта мероприятия.

Почти половина из 23 спикеров, все еще перечисленных на сайте мероприятия, отказались от участия в конференции еще до ее отмены. Среди отказавшихся участвовать был представительница Amazon Web Services Кристин Ховард, которая была единственной женщиной, которая должна была выступить.

Bloomberg сообщает, что 27 ноября свое участие отметили Скотт Хансельман из Microsoft Corp. и Келси Хайтауэр из Google, подчеркнув, что их ввели в заблуждение.

"Какая странная история", - сказал один из спикеров в социальных сетях.