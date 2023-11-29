Исследование: 47% школьников назвали НАТО гарантом безопасности

2016 году, когда проводилось такое же исследование, такой разницы между русскоязычными и латышскими школьниками не было.

По словам министра образования и науки Анды Чакши, переход на обучение на латышском языке должен устранить разрыв между школьниками из латышских и русских семей.

В целом исследователи пришли к выводу, что восьмиклассники осознают ценность демократии и способны критически оценивать угрозы.

Однако половина участников исследования не видит угрозы в контроле социальных сетей и массмедиа, цензуре и запретах, коррупции и конфликте интересов политиков.

Обеспокоенность вызывают и результаты раздела, где школьникам задавали вопросы в национальном контексте. Хотя почти половина (47%) восьмиклассников назвали НАТО главным гарантом безопасности Латвии, 10% считают, что безопасность обеспечат хорошие отношения с Россией, а 6% полагают, что достаточно собственной армии.

75% школьников считают, что через десять лет Латвия будет оставаться частью НАТО и Европейского союза, 9% видят ее нейтральной страной, 9% - частью России, а 7% прогнозируют, что Латвия перестанет существовать как государство.

Ведущий исследователь Латвийского университета Ирета Чексе считает, что разработчикам политики образования необходимо думать о том, как ту группу школьников, которые не видят Латвию демократической и свободной страной, вывести "из их пузыря в среду, которая даст им новые знания и понимание". Исследователи отмечают, что отношение школьников к поставленным вопросам во многом связано с тем, о чем говорят у них дома.

Исследование проводилось в 2022 году, когда война в Украине уже началась. "Таким образом, исследование характеризует то, как школьники чувствуют себя в условиях войны", - говорит Чексе.