Исследование: 47% школьников назвали НАТО гарантом безопасности

Первые результаты международного исследования гражданского образования ICCS 2022 свидетельствуют о том, что школьники, которые решили заполнить тест исследования на латышском языке, превысили средний результат по Латвии, то есть набрали более 490 баллов, тогда как заполнявшие его на русском языке в среднем набрали 480 баллов, сообщает Latvijas Avīze.
2016 году, когда проводилось такое же исследование, такой разницы между русскоязычными и латышскими школьниками не было.
По словам министра образования и науки Анды Чакши, переход на обучение на латышском языке должен устранить разрыв между школьниками из латышских и русских семей.
В целом исследователи пришли к выводу, что восьмиклассники осознают ценность демократии и способны критически оценивать угрозы.
Однако половина участников исследования не видит угрозы в контроле социальных сетей и массмедиа, цензуре и запретах, коррупции и конфликте интересов политиков.
Обеспокоенность вызывают и результаты раздела, где школьникам задавали вопросы в национальном контексте. Хотя почти половина (47%) восьмиклассников назвали НАТО главным гарантом безопасности Латвии, 10% считают, что безопасность обеспечат хорошие отношения с Россией, а 6% полагают, что достаточно собственной армии.
75% школьников считают, что через десять лет Латвия будет оставаться частью НАТО и Европейского союза, 9% видят ее нейтральной страной, 9% - частью России, а 7% прогнозируют, что Латвия перестанет существовать как государство.
Ведущий исследователь Латвийского университета Ирета Чексе считает, что разработчикам политики образования необходимо думать о том, как ту группу школьников, которые не видят Латвию демократической и свободной страной, вывести "из их пузыря в среду, которая даст им новые знания и понимание". Исследователи отмечают, что отношение школьников к поставленным вопросам во многом связано с тем, о чем говорят у них дома.
Исследование проводилось в 2022 году, когда война в Украине уже началась. "Таким образом, исследование характеризует то, как школьники чувствуют себя в условиях войны", - говорит Чексе.
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