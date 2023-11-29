В четверг в Риге будут действовать "снежные билеты"

Во время сильного снегопада в Риге вводят такие билеты, чтобы уменьшить количество личного транспорта на улицах, уменьшить пробки и стимулировать пользование общественным транспортом.

Для того, чтобы воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте Риги, необходимо иметь с собой действующее свидетельство о регистрации легкового транспортного средства или технический паспорт.

Кирсис призвал всех водителей пользоваться общественным транспортом, а жителей Риги по возможности работать удаленно.

Как ранее сообщили в Rīgas satiksme, во время сильного снегопада этой возможностью воспользовались более 10 000 пассажиров.

Ближе к вечеру и в четверг снегопад ожидается почти по всей стране, поэтому Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое и оранжевое предупреждения. К пятнице местами выпадет более 15 сантиметров снега.