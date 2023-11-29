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В Риге в четверг введены "снежные билеты"

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Общественный транспорт в Риге
Общественный транспорт в Риге Фото: Paula Čurkste / LETA

В четверг, 30 ноября, в общественном транспорте Риги действуют так называемые снежные билеты, которые из-за снегопада позволяют водителям пользоваться общественным транспортом бесплатно.

С предъявлением регистрационного свидетельства транспортного средства (техпаспорта) сегодня можно бесплатно пользоваться столичным общественным транспортом.

Во время сильных снегопадов в Риге вводятся такие билеты, чтобы сократить количество частного транспорта на улицах, уменьшить заторы и мотивировать людей пользоваться общественным транспортом.

Как ранее сообщало ООО Rīgas satiksme, во время сильных снегопадов такой возможностью уже пользовались более 10 000 пассажиров.

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