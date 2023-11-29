В Риге в четверг введены "снежные билеты"

С предъявлением регистрационного свидетельства транспортного средства (техпаспорта) сегодня можно бесплатно пользоваться столичным общественным транспортом.

Во время сильных снегопадов в Риге вводятся такие билеты, чтобы сократить количество частного транспорта на улицах, уменьшить заторы и мотивировать людей пользоваться общественным транспортом.

Как ранее сообщало ООО Rīgas satiksme, во время сильных снегопадов такой возможностью уже пользовались более 10 000 пассажиров.