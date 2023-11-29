Убийство бизнесмена Андриса Любки: полиция просит отозваться очевидцев

Государственная полиция просит отозваться очевидцев, находившихся в селах Берзгале, Ленджи, Бижи, Саркани и Зелтини Резекненского края и их окрестностях 17 ноября с 13:55 до 15:10.
В связи с расследованием особо тяжкого преступления полиция также просит откликнуться всех, у кого есть какие-либо видеозаписи, позвонив по номеру телефона 64603525 или 110.
Saistībā ar sevišķi smaga nozieguma izmeklēšanu aicinām atsaukties ikvienu, kuri 17.11. no plkst.13.55 līdz plkst.15.10 atradās Rēzeknes novada, Bērzgales, Lendžu, Bižu, Sarkaņu, Zeltiņu ciemos un to apkārtnē, t. sk., ja rīcībā ir jebkādi video ieraksti.— Valsts policija (@Valsts_policija) November 29, 2023
Ziņojiet: 64603525, 110. pic.twitter.com/zHlxYu3fjN
В Государственной полиции не ответили на вопрос, связана ли эта просьба с убийством бизнесмена Андриса Любки, которое произошло в Резекне 17 ноября около 13:00.
Временной интервал, указанный полицией, совпадает с моментом поиска задержанного позже по подозрению в убийстве Игоря Хаита. Как сообщало Латвийское телевидение, до конца прошлой недели полиции так и не удалось найти орудие убийства.
Уже сообщалось, что в пятницу примерно в 13:58 Госполиция получила информацию о том, что в Резекне по адресу аллея Атбривошанас, 190A, возле строительного магазина было произведено несколько выстрелов в мужчину 1963 г. р., который от полученных ранений скончался на месте, после чего стрелявший покинул место происшествия на автомобиле Volkswagen Touareg.
Сразу же были начаты масштабные розыскные мероприятия, в ходе которых Госполиция объявила специальный план "Капкан" с привлечением сил полиции для розыска и задержания виновного. Примерно за полтора часа был установлен и задержан водитель разыскиваемого автомобиля.
В ходе выяснения обстоятельств произошедшего была получена информация, что стрелявший - Игорь Хаит 1975 года рождения, который вышел из автомобиля в Веремской волости Резекненского края.
По предварительной информации, за несколько минут до убийства между жертвой и подозреваемым произошел конфликт.
Андрис Любка был депутатом Лудзенской краевой думы, куда был избран по списку Союза зеленых и крестьян.
Согласно данным Firmas.lv, Любке принадлежит деревообрабатывающее предприятие Lūsēni в Резекне. В прошлом году его оборот составил 18,5 млн евро, прибыль - 7,14 млн евро. Любка также состоял в обществах Mežvidu līnis и Snaiperi, охотничьем клубе Ziķeri и обществе "Латгальское объединение фермеров-производителей".
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