Нападение на женщину в ресторане Риги. Реакция полиции, общественности и заведения

Видео также вызвало широкий резонанс у известных людей в обществе, потребовавших реакции со стороны полиции, а также реакции со стороны ресторанов Tails и COD, имеющих отношение к Юшко. Как известно, эти рестораны недавно вошли в престижный гид Michelin.

Как свидетельствует пост Tails в социальных сетях, команда ресторана категорически осуждает любые проявления насилия и решительно выступает против насилия. "Учитывая, что указанное лицо вначале участвовало в создании проекта Tails, но на протяжении нескольких лет выполняло лишь обязанности консультанта, не входя в состав владельцев и управления рестораном, считаем некорректным связывать действия указанного физического лица с репутацией нашего ресторана. Tails принял решение о прекращении сотрудничества с указанным лицом", - сообщили в ресторане.

Юшко также работал в ресторане Zivju lete, но с января 2023 года больше не занимает там никакой должности.