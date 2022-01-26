Ингредиент, делающий котлеты особенно сочными и вкусными
Оказалось, что этот секретный ингредиент есть почти на каждой кухне, и это - маринованные огурцы!
Оказалось, что этот секретный ингредиент есть почти на каждой кухне, и это - маринованные огурцы!
Обычно мы кладем хрустящие маринованные огурцы в дополнение к блюду с котлетами и картофелем или в бургеры с говяжьей котлетой. Так почему бы не попробовать добавить их в фарш?
Однако лучше с этим ингредиентом не перебарщивать -
Ингредиенты:
Приготовление: