Ср, 26.01.2022
Очевидно, что при столь большом количестве инфицированных невозможно обеспечить тестирование всех. Юрий Перевощиков, представитель SPKC
Юрий Перевощиков, представитель SPKC

Ингредиент, делающий котлеты особенно сочными и вкусными

ФОТО: Shutterstock

Оказалось, что этот секретный ингредиент есть почти на каждой кухне, и это - маринованные огурцы! 

Обычно мы кладем хрустящие маринованные огурцы в дополнение к блюду с котлетами и картофелем или в бургеры с говяжьей котлетой. Так почему бы не попробовать добавить их в фарш? 

Однако лучше с этим ингредиентом не перебарщивать -

на 500 граммов фарша хватит двух совсем небольших маринованных огурцов. 

Как приготовить котлеты с маринованными огурцами

Ингредиенты:

  • 500 граммов смешанного фарша;
  • 2 средних по размеру маринованных огурца;
  • 1 лук;
  • 2 ломтика белого хлеба;
  • 2 столовые ложки кетчупа;
  • соль и перец по вкусу. 

Приготовление: 

  1. Замочите в воде или молоке хлеб, затем отожмите лишнюю жидкость. 
  2. Мелко нарубите лук и маринованные огурцы. Кто-то рекомендует овощи натереть на терке - это вопрос вкуса. 
  3. Выложите в миску фарш, добавьте измельченные овощи, кетчуп, хлеб, соль, перец и перемешайте все до получения однородной массы. 
  4. Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке или сухарях, налейте на сковороду масло и жарьте их до тех пор, пока они не станут золотисто-коричневыми с обеих сторон. 
  5. Затем переложите котлеты в термостойкую емкость и поместите в уже нагретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
  6. Готово!

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