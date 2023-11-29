Суд отозвал решение NEPLP о штрафе СМИ Latvijas ziņas за разжигание ненависти

Рижский городской суд отклонил решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), который оштрафовал на 8000 евро владельца портала Latvijas ziņas (lz.lv) - компанию Global Entertainmet за разжигание ненависти в программе "Лучше знать".
3 сентября 2022 года на YouTube вышел выпуск программы "Лучше знать" портала Latvijas ziņas. В нем среди прочего была прокомментирована колонка депутата Сейма Александра Кирштейнса в Latvijas Avīze.
Ведущая программы Анна Васильева, в частности, заявила, что "в стране, по всем признакам, идет холодная гражданская война. Один за другим политики правящих партий соревнуются в нападках на русский язык и русскоговорящих".
NEPLP счел, что этот комментарий включает в себя признаки разжигания ненависти к русскоязычным, ссылки на российскую государственную пропаганду, а также призывы к дискредитации латвийских госструктур и представителей власти.
Подробнее об этой ситуации с комментариями главы NEPLP Ивара Аболиньша и главного редактора Latvijas ziņas Алекса Алехина можно прочитать в нашем материале о NEPLP.
Global Entertainmet подала жалобу на решение NEPLP, и Рижский окружной суд ее удовлетворил. Согласно решению суда, NEPLP не учел, что "Лучше знать" - это аналитическая передача, в которой "телеведущая высказала свое мнение по актуальным для общества темам и которую смотрит, скорее всего, хорошо информированная аудитория, что уменьшает влияние высказываний".
Кроме того, суд посчитал, что NEPLP вырвал некоторые высказывания из контекста, из-за чего пришел к неправильным выводам, что "угрожает важной роли свободы слова в демократическом обществе Латвии".
NEPLP до 8 декабря имеет право обжаловать решение суда. Глава NEPLP Ивар Аболиньш подтвердил порталу RUS TVNET, что NEPLP "разумеется, собирается это сделать".
Напомним, что 22 мая 2023 года NEPLP наложил на TVNET GRUPA административный штраф в размере 8500 евро за, по его мнению, некорректное употребление слова "депортация". NEPLP не принял во внимание, что это слово в передаче использовало не само СМИ, а интервьюируемый депутат Сейма.
Интервью состоялось в рамках передачи RUS TVNET "Кто вам платит?", в ходе которой депутат Сейма Алексей Росликов ("Стабильности!") выразил мнение, что предлагаемые в то время поправки к Закону об иммиграции предусматривали "депортацию жителей Латвии".
Свое возмущение по поводу решения NEPLP оштрафовать TVNET GRUPA выразили Латвийский совет по этике СМИ, Латвийская ассоциация журналистов, международная организация по защите прав журналистов "Репортеры без границ" и другие эксперты сферы.
3 октября Рижский городской суд как первая инстанция отклонил иск TVNET GRUPA против решения NEPLP. TVNET GRUPA подала иск в суд следующей инстанции, чтобы обжаловать решение городского суда.
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