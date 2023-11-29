Суд отозвал решение NEPLP о штрафе СМИ Latvijas ziņas за разжигание ненависти

Кроме того, суд посчитал, что NEPLP вырвал некоторые высказывания из контекста, из-за чего пришел к неправильным выводам, что "угрожает важной роли свободы слова в демократическом обществе Латвии".

NEPLP до 8 декабря имеет право обжаловать решение суда. Глава NEPLP Ивар Аболиньш подтвердил порталу RUS TVNET, что NEPLP "разумеется, собирается это сделать".

Напомним, что 22 мая 2023 года NEPLP наложил на TVNET GRUPA административный штраф в размере 8500 евро за, по его мнению, некорректное употребление слова "депортация". NEPLP не принял во внимание, что это слово в передаче использовало не само СМИ, а интервьюируемый депутат Сейма.

Интервью состоялось в рамках передачи RUS TVNET "Кто вам платит?", в ходе которой депутат Сейма Алексей Росликов ("Стабильности!") выразил мнение, что предлагаемые в то время поправки к Закону об иммиграции предусматривали "депортацию жителей Латвии".

Свое возмущение по поводу решения NEPLP оштрафовать TVNET GRUPA выразили Латвийский совет по этике СМИ, Латвийская ассоциация журналистов, международная организация по защите прав журналистов "Репортеры без границ" и другие эксперты сферы.

3 октября Рижский городской суд как первая инстанция отклонил иск TVNET GRUPA против решения NEPLP. TVNET GRUPA подала иск в суд следующей инстанции, чтобы обжаловать решение городского суда.