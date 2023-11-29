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Рижская дума приняла решение о переименовании Пушкинского лицея

rus.tvnet.lv/LETA
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Пушкинский лицей
Пушкинский лицей Фото: publicitātes

В среду, 29 ноября, Рижская дума утвердила переименование Пушкинского лицея в честь деятеля эпохи Просвещения, педагога, художника и историка Иоганна Кристофа Бротце.

Новое название вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Первое учебное заведение в Риге с названием "лицей" было основано в 1675 году, и с ним связана биография Бротце - он был ректором Императорского лицея в Риге и преподавал в нем в течение 46 лет.

Помимо обязанностей преподавателя, Бротце собирал и обрабатывал исторические материалы, внеся значительный вклад в изучение истории Риги.

Пушкинский лицей ранее работал по программе для меньшинств. С учетом перевода образования на государственный язык он теперь будет реализовывать программу основного и общего среднего образования.

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