Глава украинской разведки предупредил страны Балтии об опасности. Комментарий Эдгара Ринкевича

Он пишет: "Путин убежден, что вернуть Украину и остальные "исторические русские земли" и восстановить империю можно только в рамках глобального перераспределения мира. Такое перераспределение может длиться 10-15 лет, сопровождаться конфликтами разного масштаба и интенсивности, возможно, с использованием ядерного оружия. Причем война против Украины воспринимается Кремлем как важный, но не единственный фронт для России, который фактически ведет мировую войну с США и Западом в целом".

На прошлой неделе глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко опубликовал колонку, в которой рассказал о глобальных планах и целях РФ, где война в Украине оказывается лишь одним из шагов на пути к достижению российских целей.

Он поясняет, что в планы России также входит подготовка к агрессии против Молдовы и стран Балтии. "После высылки российских дипломатов-шпионов россияне активно инфильтрируют страны Европы, прежде всего Южной, своей агентурой, создавая бизнесы, НГО и т. д.", - пишет он.

Украинское интернет-издание "Европейская правда" опубликовало комментарий президента Латвии Эдгара Ринкевича на заявление Литвиненко. Ринкевич подчеркивает, что он убежден, что, принимая во внимание российскую пропаганду и высказывания некоторых российских чиновников, Российская Федерация мечтает восстановить Российскую империю, когда речь идет не только о странах Балтии, Молдове или Казахстане, но и о Финляндии.

Он отметил, что на саммитах НАТО были приняты решения об увеличении численности военнослужащих альянса. "Сейчас мы видим, что это действительно станет стратегической целью для России, если она поверит, что завоевала Украину. Даже если они просто будут верить, что победили, у них может возникнуть соблазн проверить силы НАТО, именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы к этому подготовиться".