Суд Таллинна отменил решение об экстрадиции двух криптовалютных мошенников в США

Министерство юстиции США обратилось к Эстонской Республике с письменной просьбой о выдаче США эстонских граждан Ивара Турыгина и Сергея Потапенко.

Правительство 7 сентября решило на основании договора об экстрадиции между правительством и правительством США выдать мужчин США.

Окружной суд в среду аннулировал решения Таллиннского административного суда, принятые 18 октября, и удовлетворило жалобы. Окружной суд аннулировал постановления правительства.

Окружной суд считает, что правительство, принимая решения, не изучило важные обстоятельства и не приняло их во внимание, что могло повлиять на решение о выдаче мужчин.

Решение суда может быть оспорено до 11 декабря.