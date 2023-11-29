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Суд Таллинна отменил решение об экстрадиции двух криптовалютных мошенников в США

LETA/BNS
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Судья. Иллюстративное фото
Судья. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

Таллиннский окружной суд в среду, 29 ноября, аннулировал решения о выдаче США криптобизнесменов Ивара Турыгина и Сергея Потапенко.

Министерство юстиции США обратилось к Эстонской Республике с письменной просьбой о выдаче США эстонских граждан Ивара Турыгина и Сергея Потапенко.

Правительство 7 сентября решило на основании договора об экстрадиции между правительством и правительством США выдать мужчин США.

Окружной суд в среду аннулировал решения Таллиннского административного суда, принятые 18 октября, и удовлетворило жалобы. Окружной суд аннулировал постановления правительства.

Окружной суд считает, что правительство, принимая решения, не изучило важные обстоятельства и не приняло их во внимание, что могло повлиять на решение о выдаче мужчин.

Решение суда может быть оспорено до 11 декабря.

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