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В центре Риги по техническим причинам остановились трамваи

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В Риге столкнулись трамваи
В Риге столкнулись трамваи Фото: TVNET lasītāja foto

Утром в четверг в центре Риги напротив торгового центра Stockmann ненадолго остановились трамваи, сообщил RUS TVNET очевидец. Движение уже восстановлено.

Изначально поступила информация о том, что в Риге напротив т/ц Stockmann произошло столкновение трамваев, когда один из них двигался задним ходом.

Однако в Rīgas satiksme пояснили, что столкновения не было - трамваи остановились по техническим причинам. В 8:49 движение было восстановлено.

Фото: TVNET lasītāja foto

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