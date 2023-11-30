В центре Риги по техническим причинам остановились трамваи

Изначально поступила информация о том, что в Риге напротив т/ц Stockmann произошло столкновение трамваев, когда один из них двигался задним ходом.

Однако в Rīgas satiksme пояснили, что столкновения не было - трамваи остановились по техническим причинам. В 8:49 движение было восстановлено.

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