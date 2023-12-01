Один уличный каток на весь город? Где в Риге можно будет покататься на коньках

О катке в Lido

Публичный уличный каток в Центре отдыха Lido впервые был открыт в 2009 году и очень быстро стал популярен среди рижан и гостей столицы. Каток закрыли в 2020 году из-за пандемии Сovid-19 и ограничений в стране, с тех пор он так и не открывался для посетителей. К сожалению, и в этом сезоне каток в Lido работать не будет, отметила RUS TVNET председатель правления Lido Рита Аузиня.

"Совсем недавно, оценив инвестиции, которые нужны для модернизации катка и улучшения технических решений, а также ресурсов для безопасного и качественного обслуживания катка, мы приняли решение сосредоточить вложения на других приоритетах Lido. Наши приоритеты - это улучшение развлекательного предложения Центра отдыха Lido и ремонт застекленной террасы", - рассказала Аузиня.

Катки в столице

Будут ли работать другие уличные катки в столице? Будут! Правда, пока известно только об одном, сообщила RUS TVNET представитель Рижской думы Синдия Гравере.