Один уличный каток на весь город? Где в Риге можно будет покататься на коньках

Хотя календарная зима только наступила, Латвию уже больше недели засыпает снегом и на улице стоит минусовая температура. Глядя на белые сугробы за окном, жители начинают активно интересоваться зимними развлечениями в столице - а именно уличными катками. Будет ли в этом году работать популярный каток в Lido на Краста? И какие уличные катки в Риге будут открыты для посетителей? Собрали главное о зимних развлечениях в столице.
О катке в Lido
Публичный уличный каток в Центре отдыха Lido впервые был открыт в 2009 году и очень быстро стал популярен среди рижан и гостей столицы. Каток закрыли в 2020 году из-за пандемии Сovid-19 и ограничений в стране, с тех пор он так и не открывался для посетителей. К сожалению, и в этом сезоне каток в Lido работать не будет, отметила RUS TVNET председатель правления Lido Рита Аузиня.
"Совсем недавно, оценив инвестиции, которые нужны для модернизации катка и улучшения технических решений, а также ресурсов для безопасного и качественного обслуживания катка, мы приняли решение сосредоточить вложения на других приоритетах Lido. Наши приоритеты - это улучшение развлекательного предложения Центра отдыха Lido и ремонт застекленной террасы", - рассказала Аузиня.
Катки в столице
Будут ли работать другие уличные катки в столице? Будут! Правда, пока известно только об одном, сообщила RUS TVNET представитель Рижской думы Синдия Гравере.
При температуре воздуха ниже -2 градусов этой зимой будет работать каток из естественного льда на спортивной базе Рижской 84-й средней школы в Пурвциемсе. При соответствующей температуре воздуха каток будет открыт с 16 до 20 часов по рабочим дням и с 10 до 20 часов по выходным.
Рижская дума также призывает активно использовать общественные катки в Риге, обслуживаемые третьими лицами: в спортивном центре Volvo, в ледовом холле Kurbads и ледовом холле стадиона "Даугава". Также публичный каток работает в ТЦ Akropole.
Другие развлечения
Кроме общественных катков в Риге будут доступны и другие зимние радости. Этой зимой планируется оборудовать три лыжные трассы: в парке Узварас, на Луцавсале и возле Рижской 84-й средней школы. Трассы на Луцавсале и в парке Узварас будут созданы путем надувания искусственного снега, что возможно, если температура воздуха ниже -4 градусов. В свою очередь, трасса в Пурвциемсе будет создана из естественного снега. На всех трассах будут доступны пункты аренды инвентаря. Лыжные трассы будут открыты каждый день с 10 до 21 часа.
Работы по обустройству трасс начаты во всех упомянутых местах. В случае подходящих погодных условий лыжные трассы, а также каток откроются с начала декабря.
Актуальную и контактную информацию можно найти на сайте sports.riga.lv.
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