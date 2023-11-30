В Пардаугаве Volvo вылетела в кювет; водитель сбежал

Поворот в том месте довольно резкий, и, принимая во внимание, что дороги покрыты снегом, уйти в занос очень легко, особенно, если превышена скорость. С радаром рядом с водителем никто не стоял, поэтому скорость неизвестна, однако состояние шин видно хорошо - протектор, скорее всего, для зимних условий был недостаточен.

Напротив поворта живет Улдис, который аварию не заметил, но об этом повороте ему есть что сказать: "Здесь уже давно нужно было установить лежачих полицейских, и полиции чаще стоит проверять скорость. Здесь люди бесятся. Разрешенная скорость 20 км/ч, а они едут 50 или 70 км/ч".

По словам Улдиса, нынешняя картина его не удивила, однако его тревожит, что пострадать могут и пешеходы, в том числе и дети, идущие в находящуюся рядом Рижскую эстонскую основную школу. "Люди считают, что они крутые мастера, и дрифтуют. Бывает, что кто-то вылетает в кювет".

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