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В Риге откроется лыжная трасса в парке Победы

rus.tvnet.lv/LETA
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Лыжная трасса
Лыжная трасса Фото: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 2 декабря, в Риге будет открыта лыжная трасса в парке Победы, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Этой зимой в Риге будут работать три лыжные трассы: в парке Победы, на Луцавсале и в Пурвциемсе возле 84-й Рижской средней школы.

Трассы на Луцавсале и в парке Победы будут сделаны из искусственного снега, что возможно при температуре воздуха ниже -4 градусов, а трасса в Пурвциемсе - проложена по натуральному снегу.

Уже сейчас на Луцавсале и возле 84-й Рижской средней школы есть лыжные трассы из натурального снега, которыми может воспользоваться любой желающий, имеющий свою лыжную экипировку.

На всех трассах будет доступен пункт проката инвентаря. С субботы пункт проката будет работать в парке Победы, а вскоре откроются пункты проката и на остальных лыжных трассах. Пункты проката будут работать ежедневно с 10:00 до 21:00.

Лыжные трассы будут работать при условии подходящей погоды.

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