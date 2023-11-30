Видео ⟩ В Энгуре женщина-печтальон применила перцовый баллончик против собак

Питомцы тут же распластались на земле и попытались избавиться от последствий применения перцового балончика, а хозяйка собак Дана побежала за почтовым работником.

Женщина заявила хозяйке собак, что она имеет на это право и что она применила перцовый баллончик на случай, если четвероногие друзья задумают перепрыгнуть через забор.

"Еще один ее комментарий заключался в том, что эти собаки были не единственными, на кого она распылила перцовый балончик", - вспоминает Дана.

Работники почты знают о происшествии и указывают на халатность самой хозяйки собак.

Раньше женщина-почтальон просила перенести почтовый ящик подальше от забора, что было сделано, а теперь поступило предложение построить забор повыше.

Последствия применения перцового баллончика на животном могут быть очень серьезными. В худшем случае - постоянная слепота.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu