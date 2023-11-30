Видео ⟩ В Энгуре женщина-печтальон применила перцовый баллончик против собак

В Энгуре забор частного дома украшает табличка "Осторожно, злая собака", но это несколько преувеличено, поскольку бегающие по двору собаки хоть и лают, но ведут себя спокойно. Местная женщина-почтальон, которая доставила почту, а потом направила на собак баллончик с перцовым газом, считает иначе, сообщает программа Bez Tabu.
Питомцы тут же распластались на земле и попытались избавиться от последствий применения перцового балончика, а хозяйка собак Дана побежала за почтовым работником.
Женщина заявила хозяйке собак, что она имеет на это право и что она применила перцовый баллончик на случай, если четвероногие друзья задумают перепрыгнуть через забор.
"Еще один ее комментарий заключался в том, что эти собаки были не единственными, на кого она распылила перцовый балончик", - вспоминает Дана.
Работники почты знают о происшествии и указывают на халатность самой хозяйки собак.
Раньше женщина-почтальон просила перенести почтовый ящик подальше от забора, что было сделано, а теперь поступило предложение построить забор повыше.
Последствия применения перцового баллончика на животном могут быть очень серьезными. В худшем случае - постоянная слепота.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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