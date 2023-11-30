Видео ⟩ Рижанка в инвалидной коляске с трудом садится в трамвай: временная остановка плохо оборудована

Остановку уже год, как перенесли на несколько метров вперед, в сторону центра. Мария, передвигающаяся в инвалидной коляске, не может войти в трамвай без посторонней помощи, поскольку на новом месте нет специального выхода.

Мария объясняет, что общественный транспорт останавливается в нескольких метрах, и ей трудно преодолевать бордюр на своем инвалидном кресле. Чаще всего ее сопровождает помощник, но иногда ей приходится добираться до трамвая самостоятельно.

Мария несколько раз обращалась в Рижскую думу, но каждый раз, подъезжая к остановке, женщина испытывает разочарование, поскольку все осталось без изменений.

Хотя представитель объединения Apeirons Юргис Бриедис и признает, что инфраструктура в столице за последние годы улучшилась, но, по его мнению, недопустимо, чтобы передвижение людей было затруднено из-за ремонтных работ.

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане говорит, что остановка перенесена, поскольку сейчас ведутся ремонтные работы. Она приносит извинения от имени Rīgas satiksme за неудобства и обещает, что напомнит строительной компании об установке временного выхода.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu