Фото, Видео ⟩ В Вецмилгрависе продолжается тушение опасного пожара

В тушении пожара были задействованы десятки пожарных. Также был создан оперативный штаб.

Пожарно-спасательные работы вызвали большой интерес у местных жителей, в том числе у мужчины, который долгое время работал в этом месте. Он предполагает, что возгорание могло возникнуть по халатности.

Пока неизвестно, какая площадь предприятия пострадала и какой объем производства был поврежден.

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Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), на месте работают 39 пожарных и спасателей. Огонь еще не локализован.

Работы по тушению отнимают много времени, так как склад завален древесиной, ее приходится вывозить и перегружать.

Как сообщалось, незадолго до 13 часов был получен вызов на улицу Галес в Риге, где открытым пламенем горит склад.

На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, что в районе порта горит здание, а над микрорайоном поднялось большое облако дыма.

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