Фото, Видео ⟩ В Вецмилгрависе продолжается тушение опасного пожара

В четверг, 30 ноября, пожарные получили информацию о сильном пожаре в Вецмилгрависе, где загорелся производственный ангар. К вечеру пламя удалось взять под контроль, но работа пожарных продолжается, сообщает программа Degpunktā.
В тушении пожара были задействованы десятки пожарных. Также был создан оперативный штаб.
Пожарно-спасательные работы вызвали большой интерес у местных жителей, в том числе у мужчины, который долгое время работал в этом месте. Он предполагает, что возгорание могло возникнуть по халатности.
Пока неизвестно, какая площадь предприятия пострадала и какой объем производства был поврежден.
Галерея: В Риге вспыхнул крупный пожар, в его тушении были задействованы 30 пожарных
Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), на месте работают 39 пожарных и спасателей. Огонь еще не локализован.
Работы по тушению отнимают много времени, так как склад завален древесиной, ее приходится вывозить и перегружать.
Как сообщалось, незадолго до 13 часов был получен вызов на улицу Галес в Риге, где открытым пламенем горит склад.
На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, что в районе порта горит здание, а над микрорайоном поднялось большое облако дыма.
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Видео: Сюжет программы Degpunktā