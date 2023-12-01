Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались фотографироваться с Лукашенко

"Было бы лицемерно стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом агрессии России против Украины, и как ни в чем не бывало обсуждать будущее мира и изменение климата. Белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за то, что происходит в Украине - от гибели людей до катастрофического воздействия на окружающую среду", - заявил Науседа.