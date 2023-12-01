Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались фотографироваться с Лукашенко

Президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгар Ринкевич и президент Польши Анджей Дуда бойкотировали общую фотосъемку на встрече Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата COP28 в пятницу, потому что для нее также позировал авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко.
"Было бы лицемерно стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом агрессии России против Украины, и как ни в чем не бывало обсуждать будущее мира и изменение климата. Белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за то, что происходит в Украине - от гибели людей до катастрофического воздействия на окружающую среду", - заявил Науседа.
"Это называется семейным фото. Лукашенко не принадлежит к той семье, к которой мы хотим принадлежать", - добавил президент Литвы.
Вместе с ним отказались делать совместное фото на встрече мировых лидеров в рамках конференции ООН по изменению климата COP28 в Дубае президенты Латвии и Польши.
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