И в этом году каждая семья сможет срубить одну елку в государственных лесах

Для этого жителям рекомендуется использовать приложение "LVM GEO", где в разделе карт можно увидеть изображение территории государственных лесов. На месте можно руководствоваться знаками принадлежности леса LVM, установленными на обочинах дорог или просек и на пересечении просек.

LVM напоминает, что рубить елки можно по краям канав, просек, на обочинах лесных дорог, под электролиниями и в старовозрастном лесу под большими деревьями.

Срубленная елка не должна превышать в высоту три метра, а диаметр ствола в десяти сантиметрах от земли должен быть не больше 12 сантиметров. Елку нужно рубить вровень с землей, чтобы острый пень не навредил другим посетителям леса и животным, а ненужные ветки можно оставить в лесу.

Для рубки можно использовать топор, но LVM рекомендует воспользоваться пилой.

Рождественские елки запрещено рубить в молодняках сосен, елей, черной ольхи и смешанного типа, в лесах других собственников без разрешения, на охраняемых территориях и в общественных природных парках.

Кроме того, в представительстве LVM на ул. Вайнёдес можно приобрести выращенные в питомниках LVM елки в горшках.