Россияне против войны: их не видно, но они есть

Спустя год и девять месяцев после начала полномасштабного вторжения в Украину и столь же полномасштабных репрессий против инакомыслящих в РФ российское антивоенное движение живо. Более того, оно действует и консолидируется. Об этом свидетельствует непубличный, прошедший в закрытом режиме Конгресс антивоенных активистов, собравшихся в Брюсселе в конце ноября. "Если мы чего-то не видим, это не значит, что его нет", - так начала свое выступление одна из модераторов, глава Центра независимых социальных исследований в Берлине Елена Штайн (Elena Stein).

Это уже второй Конгресс антивоенных инициатив - предыдущий прошел в декабре 2022 года в Берлине, в обстановке гораздо меньшей секретности. Например, там еще можно было снимать видеосюжеты - чем и воспользовалась тогда DW. На этот раз, согласно протоколу безопасности, у журналистов не было такой возможности, как и нельзя было им делать фото и аудиозаписи. Кроме того, организаторы попросили ничего не публиковать в СМИ и не постить в соцсетях до тех пор, пока последний участник не покинет Брюссель. Да и место проведения сообщили незадолго до начала при условии неразглашения. В самом заведении возникла непривычная для бельгийцев ситуация, когда по просьбе участников им пришлось убрать из туалетов все открытые флаконы с духами-ароматизаторами, которые в контексте отравлений россиян за рубежом вызвали если не подозрение, то, как минимум, нервную реакцию и "дискомфорт", как описал это кто-то из присутствовавших.