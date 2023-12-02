Борьба с ВИЧ = борьба с фейками

Однако ВОЗ в то же время отмечает: "Это состояние подавления вируса можно измениться, если человек потеряет доступ к лекарству или не будет принимать его в соответствии с предписаниями".

По данным ЮНЭЙДС, в 2022 году около 39 миллионов человек в мире жили с ВИЧ-инфекцией. 71 процент из них с помощью антиретровирусной терапии (АРТ) достигли неопределяемой вирусной нагрузки. Или, по крайней мере, вирусная нагрузка снизилась до такой степени, что ВИЧ все еще можно было обнаружить, но на таком низком уровне, при котором риск передачи через незащищенный секс - "почти нулевой или незначительный".

Утверждение: Многие верят в то, что ВИЧ-инфекцией можно легко заразиться в повседневной жизни, даже на бытовом уровне. Это доказывают, например, опросы. В разных странах участников спрашивали: "Купили бы вы свежие овощи у продавца, если бы знали, что у этого человека ВИЧ?" В Индонезии, например, в 2017 году (по последним доступным данным) 62,6 процента опрошенных в возрасте от 15 до 49 лет ответили, что покупать бы не стали.

Фактчекинг DW: Ложь

Асеп Эка Нур Хидаят, руководитель программы для Индонезии в международной неправительственной организации AIDS Healthcare Foundation (AHF), отвечает на запрос DW следующее: "Осведомленность о ВИЧ/СПИДе растет. Но часть населения Индонезии до сих пор не информирована о том, как передается ВИЧ и считает, что ВИЧ-инфекцией можно легко заразиться".