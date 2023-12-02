Убийство Юстине Рейниковой: прокуратура выдвинула обвинения отцу и мачехе девочки

Отец и мачеха обвиняются в насильственном и жестоком обращении с несовершеннолетним ребенком и убийстве при отягчающих обстоятельствах, осознавая, что жертва убийства находилась в беспомощном состоянии.

Они уже ознакомлены с принятыми решениями, сообщила прокуратура. К обоим обвиняемым по-прежнему применена мера пресечения - арест. Расследование по делу продолжается, более подробные комментарии не предоставляются.

Семилетняя Юстине Рейникова пропала 5 мая в Роговке Наутренской волости Резекненского края. У девочки были проблемы со здоровьем, и вначале предполагалось, что она пропала со двора своего дома.

Полиция и волонтеры провели масштабные поиски, но долгое время они оставались безрезультатными. Первоначально предполагалось, что исчезновение девочки может быть связано с тем, что она покинула двор и ушла в неизвестном направлении. В то же время с первых дней исчезновения Юстине сотрудники правоохранительных органов выдвигали несколько версий, в том числе о том, что в отношении нее могло быть совершено преступление.

Позже тело девочки с телесными повреждениями было найдено закопанным в погребе заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от ее дома, а 20 июня по подозрению в совершении преступления были задержаны отец и мачеха Юстине. 21 июня Резекненский суд выдал санкцию на арест обоих подозреваемых.

Латвийское телевидение сообщило, что семья пропавшей Юстине находилась в поле зрения Сиротского суда. Отец и мачеха девочки с четырьмя детьми переехали в Роговку около полугода назад. Из-за проблем со здоровьем Юстине не посещала местную школу. Ее биологическая мать живет за границей.

Галерея: Поиски Юстине Рейниковой в Роговке