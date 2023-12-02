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Фото ⟩ Житель Эстонии решил необычным образом потратить "пенсионные" деньги: им заинтересовалась полиция

rus.postimees.ee
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В середине ноября эстонский портал Järva Teataja писал о ферме по выращиванию конопли, которую обнаружили в волости Тюри после звонка на номер 112.

Создавший наркоферму человек сказал, что купил хутор в волости Тюри в 2018 году, а деньги на ремонт комплекса заработал в ИТ-сфере, пишет Rus.Postimees.

"Сначала я выращивал коноплю в двух комнатах на нижнем этаже, - рассказал он. - В 2020 году на деньги, заработанные с одного проекта и выведенные из второй пенсионной ступени, я сделал для выращивания конопли на втором этаже дома отдельное утепленное помещение, купил лампы и другие необходимые вещи. Поливал растения вручную, температуру контролировал по Wi-Fi.

По моим подсчетам, перед обыском у меня могло быть 48 горшков с растениями в большой комнате и, кроме того, растения в отдельной комнате".

Смотрите в галерее, как выглядела ферма по выращиванию конопли.

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