Фото ⟩ Житель Эстонии решил необычным образом потратить "пенсионные" деньги: им заинтересовалась полиция

Создавший наркоферму человек сказал, что купил хутор в волости Тюри в 2018 году, а деньги на ремонт комплекса заработал в ИТ-сфере, пишет Rus.Postimees .

"Сначала я выращивал коноплю в двух комнатах на нижнем этаже, - рассказал он. - В 2020 году на деньги, заработанные с одного проекта и выведенные из второй пенсионной ступени, я сделал для выращивания конопли на втором этаже дома отдельное утепленное помещение, купил лампы и другие необходимые вещи. Поливал растения вручную, температуру контролировал по Wi-Fi.