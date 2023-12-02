Полиция в Москве устроила рейды по ЛГБТ+ клубам

Сообщается, что под предлогом поиска наркотиков в заведения ворвалась полиция. Telegram-канал SOTA, ссылаясь на неназванный источник, пишет, что рейды прошли в трех местах: клубе Secret, баре MONO и клубе Hunters Party.

"Посреди вечеринки остановили музыку и начали проходить в залы [полиция]. На вечеринке были также граждане других государств. На выходе фотографировали паспорта без разрешения это сделать. Схема отработанная, так закрывали похожие клубы в Питере. У кого-то паника", - рассказал очевидец.

Другой очевидец из бара MONO сообщил, что владелец заведения заранее предупредил посетителей, что "из-за недавнего закона в ближайший час придут люди в погонах". В тот день в баре должна была выступить певица Ольга Бузова, но она отменила концерт.

Полиция также проверяла сауны. Один из рейдов прошел в премиум-сауне для парней у Цветного бульвара:

"Проходит все как обычный рейд по наркотикам. Нарушений не выявлено, но настроение испортили. В сауне было неделикатно, с масками-шоу, всех мордой вниз положили", - говорят очевидцы.

Уже сообщалось, что 30 ноября Верховный суд РФ признал "движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Это уже третья за год инициатива российских властей, направленная против российского ЛГБТК+ сообщества. Теперь под угрозой преследования оказалась сама идентичность ЛГБТ-людей.