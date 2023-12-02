В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода; возможен снег

Местами в западных и центральных районах страны возможен снег. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит -4...-8 градусов, на побережье - от -2 до -4 градусов, сообщает агентство LETA.

В Риге будет облачно, с прояснениями, возможен и снег. При слабом ветре температура воздуха составит -5...-7 градусов.

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