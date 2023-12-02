СБУ: Порошенко не выпустили из Украины из-за планов встретиться с Орбаном

Порошенко, занимавший пост президента Украины с 2014 по 2019 год, планировал серию встреч с высокопоставленными чиновниками за рубежом, однако ему пришлось отменить визит, поскольку экс-президента задержали на границе.

В заявлении Службы безопасности Украины (СБУ), опубликованном в субботу, 2 декабря, говорится, что бывшему президенту не разрешили пересечь границу, поскольку он планировал встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, известным своей пророссийской позицией.

СБУ подозревают, что Москва планировала использовать эту встречу для провокаций, планируемых против Украины.

Порошенко и раньше запрещали покидать страну, например, в мае прошлого года, когда он готовился к поездке на Парламентскую ассамблею НАТО в Литве.

Порошенко находится под следствием по обвинениям в государственной измене и коррупции, которые, как он утверждает, были сфабрикованы его преемником на посту главы государства Владимиром Зеленским.

Сам Порошенко заявление СБУ пока что не комментировал.

Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сделал заявление о том, что экс-президент Петр Порошенко планировал встретиться с премьером Виктором Орбаном.

"Венгрия не желает принимать какое-либо участие во внутриполитической борьбе президента Зеленского. Такие новости и подобные политические чистки - это еще одно указание, что Украина пока не готова к членству в Европейском союзе", - написал Ковач в сети X.