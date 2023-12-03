Как закрытие российско-финской границы разделило семьи

Из-за закрытия границы Евгений Кожевников и Виктория Ильина не могут поехать в Санкт-Петербург к родственникам Фото: DW

Так же, как и визит к дедушке Серафима, отцу Евгения. Он недавно перенес инсульт и у него диагностировали рак. "Я очень переживаю, мало ли у папы со здоровьем ухудшение произойдет прямо сейчас, в ближайшее время, и я не смогу быть рядом, - говорит Евгений. - У меня в голове такие мысли, что придется оставить здесь семью и бежать через Мурманск, лететь в Стамбул из Хельсинки, чтобы быть с ним".

Финские власти не слышат русскоязычных?

И таких историй в Лаппеенранте не одна. Город расположен в 25 километрах от российской границы. Около пяти процентов населения говорят на русском. После закрытия трех южных КПП, русскоговорящие жители Лаппеенранты вышли на митинг 19 ноября к мэрии города.

Одним из организаторов акции был Иван Девяткин. Молодой человек живет в Финляндии 12 лет: закончил здесь университет, свободно говорит на финском, работает, растит сына. Раньше активного участия в политике он не принимал, но закрытие границ все изменило: Иван поставил работу на паузу и пытается добиться от финских властей, чтобы его и других русскоязычных жителей Финляндии услышали.