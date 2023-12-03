Утром в воскресенье из-за снега и гололеда местами в Курземе осложнено движение

Утром в воскресенье снег и гололедица местами в Курземе осложняют движение по главным и региональным автодорогам, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.
Заснеженные участки дорог чистят и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения к работам по содержанию дорог привлечены 27 единиц зимней спецтехники Latvijas autoceļu uzturētājs.
Šorīt vietām Kurzemē autoceļi sniegoti un apledo, strādā 27 ziemas tehnikas vienības👉 https://t.co/mkkjCC8RzJ pic.twitter.com/S5YI7roDz2— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) December 3, 2023
Условия движения осложнены на Лиепайском шоссе (А9) от Риги до Каги и от Гробини до Лиепаи, на Вентспилсском шоссе (А10) и на автодороге Лиепая - граница Литвы (Руцава) (А11).
На региональных автодорогах движение осложнено в округе Екабпилса, Лиепаи, Тукумса, Талси и Вентспилса.
Водителям необходимо быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасного расстояния до впереди идущих транспортных средств.
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