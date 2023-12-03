Утром в воскресенье из-за снега и гололеда местами в Курземе осложнено движение

Заснеженные участки дорог чистят и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения к работам по содержанию дорог привлечены 27 единиц зимней спецтехники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Условия движения осложнены на Лиепайском шоссе (А9) от Риги до Каги и от Гробини до Лиепаи, на Вентспилсском шоссе (А10) и на автодороге Лиепая - граница Литвы (Руцава) (А11).

На региональных автодорогах движение осложнено в округе Екабпилса, Лиепаи, Тукумса, Талси и Вентспилса.

Водителям необходимо быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасного расстояния до впереди идущих транспортных средств.