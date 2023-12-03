Ждут въезда в Россию и Беларусь: на латвийской границе в очереди стоят уже более 1500 грузовиков

Самые большие очереди - на латвийско-белорусской границе. На пограничном пункте Патерниеки своей очереди ожидают 600 грузовиков. Такое количество грузовиков в очереди наблюдается с вечера 1 декабря. Сутки назад очередь была чуть больше - пересечения границы ожидали 660 грузовиков.

В свою очередь на пограничном пункте Терехово на латвийско-российской границе в очереди стоит чуть меньше грузовиков - за сутки их число достигло 590, тогда как вчера их было на 160 меньше.

На пограничном пункте Гребнево на латвийско-российской границе ожидают около 390 грузовиков, что на 50 больше, чем вчера утром.

Длинные очереди наблюдаются с начала ноября, когда количество грузовиков на пунктах пропуска начало стремительно расти.

Уже сообщалось, что в последние недели несколько групп нелегальных мигрантов пытались попасть в ЕС через северо-восточную границу Эстонии в Нарве.

Финляндия, в свою очередь, временно закрыла все пункты пересечения границы с Россией, мотивируя это ростом числа нелегальных мигрантов.