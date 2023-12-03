С наступлением холодов выросло число посетителей столичных приютов

С наступлением зимы все больше заполняются столичные приюты. Ежемесячно услуги приютов в Риге используют порядка 600 человек, сообщает TV3.
Часть клиентов приютов идут в дневные центры - это не только возможность согреться и встретить товарищей, но и принять участие в различных занятиях, например, в рисовании.
Главное послание работающих в учреждениях - от беды не защищен никто, поэтому они призывают общество не быть равнодушным и,
видя попавшего в беду человека, сообщать мобильным бригадам или спасательным службам.
Ночные приюты в Риге доступны круглый год - для многих попавших в сложности это в принципе дом и возможность каждый вечер найти теплый ночлег и помыться.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!