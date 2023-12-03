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Приемлемо зависеть от мужа: люди шокированы матерью, которая воспитывает дочь, как "жену традиционной семьи"

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Мать, которая воспитывает дочь, как "жену традиционной семьи"
Мать, которая воспитывает дочь, как "жену традиционной семьи" Фото: Instagram/ jasminedinis

Ясмина Диниса, которая называет себя "жена традиционной семьи" недавно подверглась резкой критике за видео, в котором она объясняет, как воспитывает дочь.

Ясмин, которая живет в Австралии, не работает и рассказала в TikTok, что вместо образования и карьеры она также учит свою дочь "традиционным ценностям и гендерным ролям".

"Я учу свою дочь, что зависимость от мужчины вполне приемлема, что быть домохозяйкой - это карьера номер один, которую она должна делать, и что служение мужу и рождение детей принесут ей величайшую радость", - подписала видео Ясмина. 

"В мире, полном женщин, которые учат своих детей, что их единственная цель - поступить в колледж, получить хорошую работу и зарабатывать деньги, я учу свою маленькую девочку жить размеренной жизнью, быть похожей на женщин в Библии, которая хочет мужа и прекрасную семью, о которой она сможет заботиться каждый день", - сказала женщина.

Видео было просмотрено более 1,4 миллиона раз, и вызвало в основном негативные комментарии по поводу такого стиля воспитания.

"Желаю этой маленькой девочке независимости, решительности, уверенности в своих силах и критического мышления", - написал один из комментаторов. Другие предлагали женщине задуматься, что будет, если муж решит бросить ее и ребенка - как она сможет заботиться о семье без образования и опыта работы?

Жасмина не пускает дочь в учебные заведения и является сторонницей многих теорий заговора, например, о том, что противозачаточные таблетки токсичны и что "зубная паста - яд". Она также рассказала, что "подчиняется" мужу, убирает в доме и готовит, пока он отдыхает.

@jasminedinis2 In a world full of women teaching their children that their only goal is to go to university, get a good job and make money, I’m teaching my little girl to live a slow life, to be a biblical women that wants a husband & a beautiful family that she can serve daily. That joy comes from God & family, not from a career 🕊️🤍 #homesteading #tradwife #motherhood #foryoupage #stayathomemom #conservative ♬ original sound - Jasmine Dinis

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