Приемлемо зависеть от мужа: люди шокированы матерью, которая воспитывает дочь, как "жену традиционной семьи"

Ясмин, которая живет в Австралии, не работает и рассказала в TikTok, что вместо образования и карьеры она также учит свою дочь "традиционным ценностям и гендерным ролям".

"Я учу свою дочь, что зависимость от мужчины вполне приемлема, что быть домохозяйкой - это карьера номер один, которую она должна делать, и что служение мужу и рождение детей принесут ей величайшую радость", - подписала видео Ясмина.

"В мире, полном женщин, которые учат своих детей, что их единственная цель - поступить в колледж, получить хорошую работу и зарабатывать деньги, я учу свою маленькую девочку жить размеренной жизнью, быть похожей на женщин в Библии, которая хочет мужа и прекрасную семью, о которой она сможет заботиться каждый день", - сказала женщина.

Видео было просмотрено более 1,4 миллиона раз, и вызвало в основном негативные комментарии по поводу такого стиля воспитания.