Видео ⟩ Закрытие финско-российской границы: как это повлияет на поток мигрантов в Латвию

Хотя страны Балтии и Польша уже более двух лет борются с мигрантами на своих границах, для Финляндии эта битва является совершенно новой. Использование мигрантов в качестве оружия, вероятно, станет ответом Кремля на вступление Финляндии в НАТО. В ответ на быстрый рост числа мигрантов правительство на этой неделе решило временно полностью закрыть границу с Россией. Существует вероятность, что примеру Финляндии может проследовать и Эстония. При этом вопрос о полном закрытии границы в Латвии не рассматривается, сообщает Nekā personīga.
Летом 2020 года Александр Лукашенко "одержал победу" на нелегитимных выборах в Беларуси. Это вызвало резкое осуждение со стороны международного сообщества и привело к массовым протестам в Беларуси.
Страны Балтии также поддержали белорусов в их борьбе за демократию. Политики открыто критиковали Лукашенко. В ответ на это, а также на введенные санкции Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет задерживать контрабандистов и мигрантов, стремящихся попасть в Европу.
Так начался кризис на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей, который продолжается уже два с половиной года.
Литва первой почувствовала на себе давление. Очень скоро границу между Латвией и Польшей попытались пересечь нелегальные мигранты. Один из самых напряженных инцидентов произошел в ноябре 2021 года, когда несколько тысяч мигрантов собрались на границе Беларуси и Польши и попытались пересечь ее силой.
И Польша, и Литва поспешили построить укрепления на своих границах. Летом прошлого года Польша завершила строительство забора длиной около 186 километров. В августе Литва также заявила, что завершила строительство около 500 километров ограждений на границе с Беларусью и планирует построить еще 120 километров, в том числе по болотам.
В Латвии строительство забора идет гораздо медленнее. Наш забор самый короткий - всего около 112 километров, но строится он медленнее всех. На данный момент построено чуть более 90 километров. Ожидается, что строительство забора завершится только в 2024 году.
Нелегальные мигранты также добрались до Финляндии. Только в ноябре там нелегально пересекли границу около 900 человек. На этой неделе страна объявила, что временно полностью закрывает границу с Россией, разрешив только железнодорожное сообщение. Между тем активность мигрантов на границе Латвии в последние дни заметно снизилась. В прошлом году примерно в это время давление на границе возросло, поэтому в министерстве убеждены, что необходимо готовиться к подобному сценарию.
С августа этого года Финляндия также стала мишенью мигрантов. Страна имеет более 1300 километров границы с Россией. Финско-российская приграничная полоса сильно отличается от нашей - на огромной приграничной территории много естественных препятствий в виде лесов, болот и озер, которые отделены от ближайших населенных пунктов несколькими десятками километров.
Еще до начала миграционного кризиса Финляндия решила построить забор на границе с Россией. Его длина составит 200 километров, или около 15% границы. Забор построят без спешки, усилив самые ответственные точки. Таким образом, Финляндия обеспечит более полную защиту границ и улучшит процесс мониторинга.
В начале ноября резко возросло число мигрантов, пытающихся въехать в Финляндию из России. Мигранты идут не через леса, а к официальным пунктам пересечения границы. Журналисты в Финляндии встретились с несколькими мигрантами, помещенными в центры временного размещения. Они выяснили, что их вербуют по той же схеме, что и тех, кто пытался пересечь границу Латвии. А именно через Telegram-каналы они узнали о возможности дешево и просто въехать в Евросоюз.
Пока мигранты стараются пересекать только официальные пограничные пункты. Учитывая, что это
возможно только на транспорте, организаторы миграционного потока решили проблему раздачей двухколесных транспортных средств.
В начале ноября Финляндия решила закрыть несколько пограничных переходов. Существовали юридические ограничения на полное закрытие границы, поэтому было решено оставить открытым самый северный пограничный пункт Раджа-Йоосеппи. Это более 1000 километров от Хельсинки.
Однако на этой неделе премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что и этот пункт будет временно закрыт - до 13 декабря. Это связано с принятыми в прошлом году поправками к закону, которые предусматривают, что в случае угрозы национальной безопасности Финляндии правительство имеет право полностью закрыть границу. Только в ноябре границу пытались пересечь более 900 человек, и правительство решило, что это вопрос национальной безопасности.
Эксперты убеждены, что это ответ России на недавнее вступление Финляндии в НАТО. Решение о полном закрытии границы также считается правильным. Юкка Саволайнен, эксперт Центра по борьбе с гибридными угрозами, подчеркивает, что таким образом Финляндия показала Кремлю, что готова предпринять решительные шаги в случае необходимости.
Учитывая, что Путин и Лукашенко используют мигрантов в качестве оружия против нескольких стран одновременно, министры внутренних дел всех пяти стран регулярно обсуждают сложившуюся ситуацию. Финляндия на данный момент является единственной страной, которая решила полностью закрыть границу с Россией. Слухи об этом ходят и в Эстонии. Однако в Латвии такой сценарий не рассматривается.
Пока неизвестно, каков план Финляндии после 13 декабря, когда границы снова откроются.
Саволайнен говорит, что это будет зависеть от того, удастся ли ограничить поток мигрантов. Он скептически относится к попыткам мигрантов пересечь границу вне пунктов пропуска, и уверяет, что она строго охраняется с начала миграционного кризиса на границах стран Балтии и Польши в 2021 году.
Активность мигрантов на границе Латвии в последние дни снизилась. В конце ноября было зафиксировано небольшое количество попыток пересечения границы. А несколько дней подряд таких попыток вообще не было.
На прошлой неделе в финских СМИ появилась новость о том, что посольство России начало выдавать визы гражданам ряда африканских стран. Кремль, конечно, это отрицает. Это вызывает опасения, что Россия может перенаправить поток мигрантов в страны Балтии и Польшу.
Видео: Сюжет программы Nekā personīga
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