Видео ⟩ Закрытие финско-российской границы: как это повлияет на поток мигрантов в Латвию

В Латвии строительство забора идет гораздо медленнее. Наш забор самый короткий - всего около 112 километров, но строится он медленнее всех. На данный момент построено чуть более 90 километров. Ожидается, что строительство забора завершится только в 2024 году.

Нелегальные мигранты также добрались до Финляндии. Только в ноябре там нелегально пересекли границу около 900 человек. На этой неделе страна объявила, что временно полностью закрывает границу с Россией, разрешив только железнодорожное сообщение. Между тем активность мигрантов на границе Латвии в последние дни заметно снизилась. В прошлом году примерно в это время давление на границе возросло, поэтому в министерстве убеждены, что необходимо готовиться к подобному сценарию.

С августа этого года Финляндия также стала мишенью мигрантов. Страна имеет более 1300 километров границы с Россией. Финско-российская приграничная полоса сильно отличается от нашей - на огромной приграничной территории много естественных препятствий в виде лесов, болот и озер, которые отделены от ближайших населенных пунктов несколькими десятками километров.

Еще до начала миграционного кризиса Финляндия решила построить забор на границе с Россией. Его длина составит 200 километров, или около 15% границы. Забор построят без спешки, усилив самые ответственные точки. Таким образом, Финляндия обеспечит более полную защиту границ и улучшит процесс мониторинга.