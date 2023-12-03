Глава эстонской погранслужбы: осторожнее с поездками в Россию – граница может закрыться в любой момент

В данный момент за неделю границу пересекают в среднем на тысячу человек больше, чем до решения Финляндии о закрытии границы. Это на 25 процентов больше, чем обычно.

"Мы просим не ездить в Россию. Те, кто уже уехал в РФ, могут оказаться в тупике, когда вернуться будет очень сложно", – говорит Кальмус.

Она заявила, что такое решение может быть принято очень быстро: погранпункты на границе Эстонии могут быть закрыты в течение часа после решения правительства.