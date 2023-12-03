После решения финского правительства на МАПП Нарва увеличилось число пересечений границы. Руководитель Бюро пограничного контроля Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эве Кальмус заявила Yle, что оживление вызвано трафиком из Финляндии в Россию, пишет Rus.Postimees.
Глава эстонской погранслужбы: осторожнее с поездками в Россию – граница может закрыться в любой момент
В данный момент за неделю границу пересекают в среднем на тысячу человек больше, чем до решения Финляндии о закрытии границы. Это на 25 процентов больше, чем обычно.
"Мы просим не ездить в Россию. Те, кто уже уехал в РФ, могут оказаться в тупике, когда вернуться будет очень сложно", – говорит Кальмус.
Она заявила, что такое решение может быть принято очень быстро: погранпункты на границе Эстонии могут быть закрыты в течение часа после решения правительства.
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