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Фото ⟩ В Елгаве зажгли главную рождественскую елку

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Рождественская елка в Елгаве
Рождественская елка в Елгаве Фото: jelgava.lv

3 декабря, со сказочными персонажами, праздничной ярмаркой и живой музыкой елгавчане и гости города вместе зажгли большую елку города на площади Герцога Екаба, узнал TVNET в городском самоуправлении.

Фото: jelgava.lv

Елка достигает 18 метров в высоту и состоит из более чем 30 елей меньшего размера. Для декорирования ели использованы шары разного размера жемчужного, золотого и коричневого цветов и теплые белые гирлянды светодиодных светильников. Елку освещают четыре прожектора. А на площади Герцога Екаба в кронах деревьев засияли занавески LED-огоньков и загорелись также три арки с мотивами падающих звезд, которые образуют аллею света с видом на ель.

Декор, гирлянды и световые объекты будут установлены и в других местах города.

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