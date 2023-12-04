Фото ⟩ В Елгаве зажгли главную рождественскую елку

Елка достигает 18 метров в высоту и состоит из более чем 30 елей меньшего размера. Для декорирования ели использованы шары разного размера жемчужного, золотого и коричневого цветов и теплые белые гирлянды светодиодных светильников. Елку освещают четыре прожектора. А на площади Герцога Екаба в кронах деревьев засияли занавески LED-огоньков и загорелись также три арки с мотивами падающих звезд, которые образуют аллею света с видом на ель.