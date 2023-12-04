В Каунасской больнице во время работы умерла врач

Врач скончалась в четверг, 30 ноября.

Ее коллеги обнаружили женщину в раздевалке, лежащую без сознания. В реанимационном отделении больницы медики попытались реанимировать врачей, однако спасти жизнь не удалось.

Эту новость литовскому порталу lrytas.lv подтвердил специалист по коммуникациям Каунасской больницы, который отметил, что близким и коллегам предложена психологическая помощь.

Недавно больница сообщила об этом враче в своем Facebook, что она осуществила свою мечту.