В Каунасской больнице во время работы умерла врач

В Каунасской больнице во время работы скончалась молодая врач отделения кардиологии Кристина Дауйотиене, сообщает 3 декабря литовское СМИ 15min.lt.
Врач скончалась в четверг, 30 ноября.
Ее коллеги обнаружили женщину в раздевалке, лежащую без сознания. В реанимационном отделении больницы медики попытались реанимировать врачей, однако спасти жизнь не удалось.
Эту новость литовскому порталу lrytas.lv подтвердил специалист по коммуникациям Каунасской больницы, который отметил, что близким и коллегам предложена психологическая помощь.
Недавно больница сообщила об этом враче в своем Facebook, что она осуществила свою мечту.
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