В Красном море ракеты хуситов попали по трем торговым кораблям

Поддерживаемые Ираном хуситы контролируют значительную часть Йемена и являются частью "оси сопротивления" против Израиля. С тех пор как 7 октября началась война между Израилем и палестинской группировкой боевиков ХАМАС, хуситы запустили несколько летательных роботов и ракет в направлении Израиля, увеличив напряженность в регионе.

"Эти атаки представляют прямую угрозу международной торговле и морской безопасности", - заявили в Центральном командовании армии США.

"У нас также есть все основания полагать, что этим атакам, хотя они и совершаются хуситами в Йемене, полностью способствовал Иран", - говорится в заявлении.

Американский военный корабль Carney в воскресенье утром заметил баллистическую ракету, выпущенную из подконтрольных хуситам районов Йемена по зарегистрированному на Багамах судну Unity Explorer. Ракета попала недалеко от корабля. Вскоре после этого Carney сбил приближающегося летного робота, но непонятно, был ли целью летного робота военный корабль США, сообщили в Центральном командовании.

Примерно через 30 минут ракета также поразила Unity Explorer. В ответ на его призыв о помощи Carney сбил еще один дрон. Центральное командование заявило, что ракета нанесла незначительные повреждения Unity Explorer.

Ракеты в воскресенье поразили еще два коммерческих корабля - Number 9 и Sophie II, оба зарегистрированных в Панаме. Судно Number 9 сообщило о повреждениях, но отметило, что люди не пострадали. В Sophie II сообщили об отсутствии существенных повреждений, отметили в Центральном командовании.

Направляясь на помощь Sophie II, американский военный корабль сбил еще один дрон.